Aiwanger hofft auf Rettung für Karstadt in Augsburg

Augsburg: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hofft, die Schließung des Karstadt-Warenhauses in Augsburg noch abzuwenden. Der Freie-Wähler-Chef sagte in der „Augsburger Allgemeinen“, beim Gespräch mit den Beteiligten in Augsburg habe es einige positive Ansätze und Ideen gegeben. Details nannte er nicht. Der Eigentümer des Augsburger Karstadtgebäudes, der Immobilienentwickler Solidas, äußerte sich verhalten. Solidas-Prokurist Utz stellte klar, dass bei der Miete kein weiterer Spielraum möglich sei. Man habe alles getan, um den Karstadt-Standort zu halten. Man müsse sich aber auch Gedanken über eine alternative Nutzung des Gebäudes machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2024 06:00 Uhr