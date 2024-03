Das Wetter in Bayern: Allmählich nachlassende Regenfälle bei 6 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag erst bewölkt und gebietsweise Regen, später lockert es auf und wird freundlicher. Es bleibt windig bei 6 bis 13 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils länger klar. Tiefstwerte +5 bis minus 1 Grad. Morgen im Norden Frankens zeitweise Regen, sonst freundlich. Am Wochenende immer wieder längerer Sonnenschein und meist trocken. Tagsüber 14 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2024 16:00 Uhr