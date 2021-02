Corona-Ausgleich für Hartz-IV-Empfänger wird als zu niedrig angesehen

EVP-Chef Weber sieht Gefahr von Alleingängen bei Impfpass-Einführung

München: In die Diskussion über die Einführung eines europäischen Impfpasses hat sich der EVP-Vorsitzende des EU-Parlaments, Weber, eingeschaltet. Im BR sagte er, dieser sollte eigentlich schon längst ausgegeben worden sein. Impfpässe würden Bürgern die Reisefreiheit wieder ermöglichen. Ziel müsse sein, innerhalb der EU einheitlich zu dokumentieren, wer geimpft ist, um so die gegenseitige Anerkennung zu gewährleisten. Weber warnte vor Alleingängen der Mitgliedsstaaten. SPD-Fraktionschef Mützenich begrüßte die Aussicht auf einen digitalen Impfpass in der EU. Dieser könne das Grenzmanagement für Berufspendler erleichtern. Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU hatten auf ihrem virtuellen Sonder-Gipfel gestern über einen gegenseitig anerkannten Impfnachweis beraten. Laut Kanzlerin Merkel will die EU-Kommission in den kommenden drei Monaten die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, nationale digitale Impfausweise miteinander zu verbinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2021 09:00 Uhr