Bundeskanzler Scholz reist nach Jordanien und Israel

Berlin: Bundeskanzler Scholz bricht heute zu einer zweitägigen Reise in den Nahen Osten auf. Erstes Ziel ist Jordanien, wo er sich mit König Abdullah trifft. Zentrale Themen sind der Gaza-Krieg und die Versorgung der dortigen Zivilbevölkerung. Jordanien hat die Luftbrücke für die Palästinenser im Gaza-Streifen mitorganisiert, an der sich inzwischen auch Deutschland mit zwei Maschinen der Bundeswehr beteiligt. Zweite Station für Kanzler Scholz ist Israel. Dort sind Gespräche mit Ministerpräsident Netanjahu und Präsident Herzog geplant. Der CDU-Außenpolitiker Hardt forderte, Scholz müsse mit Israel besprechen, wie es in Gaza nach einer Waffenruhe weitergehen könne. Es müsse geklärt werden, wer dort künftig die Verantwortung tragen soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2024 12:00 Uhr