Behörden melden über 60 Tote nach Anschlag nahe Moskau

Krasnogorsk: Nach dem Anschlag bei Moskau ist die Zahl der Toten gestiegen. Behörden sprechen von mehr als 60 Todesopfern. Über 140 Menschen wurden demnach verletzt, unter ihnen Kinder. Die Menschen hatten ein Rockkonzert besucht, als Unbekannte in Tarnkleidung um sich schossen. Berichten zufolge warfen sie auch Sprengsätze. In der Konzerthalle brach ein Großbrand aus, ein Teil der Decke soll eingestürzt sein. Die oder einige der Täter sind auf der Flucht. Die Nationalgarde wurde eingeschaltet. Die Terrormiliz IS reklamierte die Bluttat für sich. Die Ukraine wies jede Beteiligung zurück. Auch die USA warnten davor, Kiew zu verdächtigen. Das russische Außenministerium wiederum kritisierte Washington. Es werfe Fragen auf, wenn die USA Schlüsse ziehen, während die Tragödie noch im Gang sei. Vertreter der EU, der USA und anderer Länder zeigten sich entsetzt über den Anschlag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 05:00 Uhr