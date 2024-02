Bayerische Krankenhäuser fordern Schadenersatz vom Bundesgesundheitsministerium

Weißenburg: Mehr als 30 Krankenhäuser in Bayern fordern Schadenersatz vom Bundesgesundheitsminsterium. Wie der Verbund "Klinik Kompetenz Bayern", kurz KKB, mitteilte, ist der Hintergrund, dass viele Einrichtungen in diesem Jahr ein Defizit in Millionenhöhe erwarten. Die Rede ist von Verlusten von mindestens 350 Millionen Euro. Der Verbund der kommunalen und freien gemeinnützigen Krankenhäuser beruft sich auf das Krankenhausgesetz, wonach die Bundesregierung verpflichtet sei, für eine auskömmliche Finanzierung zu sorgen. Der KKB bezeichnet die Entwicklung als existenzbedrohend und will nach eigenen Angaben auch die Möglichkeit einer Klage prüfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2024 22:00 Uhr