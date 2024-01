Bauern wollen landesweit an Autobahnauffahrten protestieren

München: Aus Protest gegen die Politik der Bundesregierung wollen Landwirte heute deutschlandweit den Verkehr lahmlegen. Die erste Aktion ist im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz bereits um fünf Uhr angelaufen. Zahlreiche Autobahnauffahrten in Bayern werden tagsüber betroffen sein, allein 18 rund um München, zwischen 9:00 und 15:00 Uhr. Auch auf der A8 Richtung Salzburg werden Proteste an vielen Auffahrten erwartet, unter anderem bei Bad Aibling und Rosenheim. Auf der Inntalautobahn A93 wird es Aktionen unter anderem in Oberaudorf und Kiefersfelden geben. Auch in vielen anderen Teilen Bayerns sind Proteste geplant. Anlass ist der Plan der Ampel-Koalition, die Zuschüsse für Agrardiesel innerhalb von drei Jahren stufenweise abzuschaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2024 06:00 Uhr