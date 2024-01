Bauern und Spediteure planen Sternfahrten in Nürnberg und München

Nürnberg: Mit einer Sternfahrt durch die Frankenmetropole wollen protestierende Bauern heute Vormittag den Verkehr in Nordbayern lahmlegen. Um 11 Uhr beginnt auf dem südöstlich gelegenen Volksfestplatz am Dutzendteich eine Kundgebung. Die Stadt Nürnberg rechnet dort mit etwa 6000 Teilnehmern und Auftritten von Ministerpräsident Söder und von Bayerns Bauernverbandspräsident Felßner. In München beginnt um 10 Uhr ein geplanter Großprotest der Spediteure. Mit einer Lastwagen-Demo auf der Theresienwiese wolle sie gegen die LkW-Maut demonstrieren. Sie wird ab dem Sommer nicht mehr nur für große, schwere LkW sondern bereits für Laster ab 3,5 Tonnen gelten. Dort werden Vize-Ministerpräsident Aiwanger und Verkehrsminister Bernreiter erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 07:00 Uhr