Aktivisten besetzen Wald nahe Brandenburger Tesla-Fabrik

Grünheide: Etwa 80 Aktivisten haben einen Wald in der Nähe des Tesla-Werks in Brandenburg besetzt. Sie errichteten Baumhäuser und wollen sich dort - wie es heißt - auf unbestimmte Zeit aufhalten. Die Mitglieder der Initiativen "Robin Wood" und "Tesla stoppen" wollen verhindern, dass das E-Autowerk erweitert wird. In einer Bürgerbefragung hatten sich kürzlich knapp zwei Drittel der Abstimmenden gegen das Projekt ausgesprochen. Dieses Votum ist rechtlich allerdings nicht bindend. Die Umweltschützer kämpfen gegen die Rodung von 100 Hektar Wald und fürchten um die Trinkwasserversorgung der Region.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 11:00 Uhr