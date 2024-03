A3 bei Höchstadt bleibt gesperrt

Höchstadt an der Aisch: Wegen eines Unfalls an einer Baustelle muss die A3 Nürnberg-Würzburg zwischen Pommersfelden und Höchstadt-Ost voraussichtlich bis Freitagnachmittag komplett gesperrt bleiben - also in beiden Fahrtrichtungen. Dort war Mittwochabend ein Bauarbeiter mit seinem 28 Meter hohen Bohrbagger an den Oberleitungen einer über die A3 führenden Stromtrasse hängengeblieben. Zwei der vier Leitungskabel wurden den Angaben zufolge dabei abgerissen. Die anderen Kabel wurden beschädigt und drohten, auf die Autobahn zu fallen. Da sich die Reparaturarbeiten recht schwierig gestalten, kann der ursprüngliche Plan, die Autobahn schon früher wieder freizugeben, nicht eingehalten werden. Autofahrer werden gebeten, den Streckenabschnitt weiträumig zu umfahren.

