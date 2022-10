Zwei BR-Koproduktionen mit Studenten-Oscar ausgezeichnet

Nicht selten sind sie der Startschuss für eine große Karriere: Zum 49. Mal wurden in Los Angeles die Student Academy Awards, in Deutschland besser bekannt als "Studenten-Oscars" vergeben. Ins Rennen gingen Filmstudenten aus der ganzen Welt, darunter auch zwei BR-Koproduktionen.

In der Kategorie "Narrativ" erhielt Nils Keller die Auszeichnung in Gold für seinen Film "Almost Home". Keller vertrat bei der Preisverleihung am Donnerstagabend (Ortszeit) die Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF).

"Wir hatten wenig Geld, eine andauernde Pandemie, und wir wollten - nein, wir mussten - ein begehbares Raumschiff in Originalgröße bauen", sagte der Regisseur in seiner Dankesrede über seinen Film. "Wir brauchten jede Menge visuelle Effekte. Es hätte so vieles schiefgehen können".

"Almost Home" – Coming of Age im Raumschiff

In dem Film "Almost Home", träumt Jakob (Jeremias Meyer), davon - nachdem er zwei Jahre mit seiner Mutter Nico (Susanne Wolff) an Bord eines engen Raumschiffs gelebt hat - endlich nach Hause zurückzukehren und seine Teenagerjahre nachzuholen.

Doch als sie sich der Erde nähern, erhalten die beiden Nachricht vom Ausbruch eines tödlichen Virus, das besonders Jakob in Gefahr bringen könnte. Mit der Ungewissheit seiner Rückkehr stellt sich eine noch entscheidendere Frage: Ist der Junge reif genug, um selbst über sein Schicksal zu entscheiden?

"Eigenheim" – Wohnungssuche bedroht Menschenwürde

Die Auszeichnung in Silber gewann in der Kategorie "Narrativ" eine weitere Produktion der Münchner HFF. Der 27-jährige Regisseur Welf Reinhart wurde für "Eigenheim" prämiert. Die Geschichte handelt vom Seniorenpaar Monika und Werner Baland (Ingrid Farin, Reinhart Firchow), die in einer kleinen Dreizimmerwohnung in München leben, als sie von der neuen Vermieterin (Christiane Bärwald) eine Eigenbedarfskündigung überreicht bekommen. Die junge Mutter möchte selbst mit ihrer Familie einziehen.

Doch die Wohnungssuche stellt sich für Monika und Werner als außerordentlich schwierig dar. Als dann die Gerichtsvollzieherin (Marion Freundorfer) vor der Tür steht, bleiben dem Ehepaar nur noch ein paar Wochen Zeit, um eine neue Wohnung zu finden und der Zwangsräumung zu entgehen. Während Monika mit allen Mitteln um eine Wohnung kämpft, sieht Werner zunehmend seine Würde als Mensch bedroht.

Auszeichnung auch für deutschen Animationsfilm

Außerdem, wurde mit dem Stop-Motion-Film "Laika & Nemo" bei den Student Academy Awards noch eine weitere deutsche Produktion ausgezeichnet: Der Film von Jan Gadermann und Sebastian Gadow (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf) erhielt die Auszeichnung in Silber in der Kategorie "Animation".

Insgesamt wurden 14 Studierende aus aller Welt bei der Preisverleihung gekürt. Zum ersten Mal traten dabei US-amerikanische und internationale Produktionen gegeneinander statt in getrennten Kategorien an.

Mit Material von dpa