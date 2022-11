Warum Fußballer-Interviews gerne mal eskalieren

Fieldreporterinnen und -reporter haben es nicht leicht. Kaum ein journalistisches Genre ist so undankbar wie das sogenannte Postmatchinterview. Und so Meme-verdächtig. Das Internet wimmelt von Videoschnipseln, in denen sich verschwitzte Fußballer über die "Scheißfragen" (Toni Kroos, Jonas Hector) von Rasenreportern ärgern, oder sogar die Flucht in die "Eistonne" (Per Mertesacker) antreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Spielfeldrand knallt, ist hoch. Und wenn es dazu kommt, auch der Spaß (für die Zuschauerinnen und Zuschauer).

Postmatchinterviews: Zwischen Eskalation und Erwartbarkeit

Noch höher ist allerdings die Wahrscheinlichkeit, sich in Grund und Boden zu langweilen. Denn öfter noch als durch Eskalation glänzen Postmatchinterviews durch ihre formvollendete Erwartbarkeit. Auf die immergleichen Fragen folgen die immergleichen Antworten. Klar, man kann Phrasenbingo spielen, um den Unterhaltungswert des Ganzen zu steigern. Das war's dann aber auch schon.

Ein Format, gefangen zwischen Eskalation und Erwartbarkeit – dieses Dilemma sieht auch Antje Wilton, Professorin an der Freien Universität in Berlin. Die Soziolinguistin beschäftigt sich seit Jahren wissenschaftlich mit Postmatchinterviews. Ihr zufolge steht das Format vor einer ganz grundsätzlichen Schwierigkeit. "Typischerweise wird in einem Interview ja etwas erfragt, was man noch nicht weiß. Und das ist in diesem Fall natürlich eine besondere Herausforderung, weil sich das Interview auf das Spiel beziehen soll, das alle schon gesehen haben." Und nicht nur gesehen. Auch mit Kommentar und Analyse ist das Fernsehpublikum schon ausgestattet, wenn der Spieler seinen Senf dazu geben soll.