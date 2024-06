Aleksandar Pavlovic: Erst Shootingstar, nun EM-Pechvogel

Aleksandar Pavlovic sollte bei der EM Erfahrung sammeln und als "Backup" auf der Sechserposition beriet stehen. Daraus wird nun nichts. Der Münchner fällt mit einem Infekt aus. Krankheitspause statt Karriereboost - der Deutsch-Serbe ist der Pechvogel des EM-Sommers.

Wegen erines Infektes war Pavlovic nach den zwei freien Tagen nicht wie die weiteren 25 Nationalspieler ins deutsche EM-Quartier nach Herzogenaurach zurückgekehrt. Der Fototermin der DFB-Auswahl am Mittwoch war zunächst verschoben worden. Dann kam die Nachricht vom Turnier-Aus. Es ist das vorläufige Ende einer rasanten Erfolgsgeschichte.

Vom Nobody zum Nationalspieler in Rekordzeit

Wenn es in dieser titellosen Saison einen großen Gewinner beim FC Bayern München gab, dann war es Aleksandar Pavlovic. In Rekordzeit schaffte es der 20-Jährige vom Nobody erst in die Stammformation des Rekordmeisters und schließlich sogar in die deutsche Nationalmannschaft.

Der Sohn eines serbischen Vaters, der deshalb auch für den serbischen Verband spielberechtigt wäre, hatte sein Bundesligadebüt erst am 9. Spieltag dieser Saison beim 8:0-Heimsieg des FC Bayern gegen den SV Darmstadt 98 gegeben. In der Folge bestritt er 19 Bundesligaspiele - davon sieben über die gesamte Spielzeit - und steuerte zwei Treffer sowie zwei Assists bei. In der Champions League lief er dreimal auf.

Pavlovic verdrängt Kimmich und Goretzka

Pavlovic verdrängte Joshua Kimmich auf die rechte Abwehrseite und bekam auf der Sechserposition regelmäßig den Vorzug vor so arrivierten Profis wie Leon Goretzka oder Konrad Laimer. Im März nominierte ihn dann erstmals Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Nationalmannschaftskader.

Zwar verpasste Pavlovic die Test-Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande damals - ebenfalls schon wegen eines Infekts. Sein verspätetes Debüt im DFB-Trikot feierte Pavlovic dann aber beim EM-Test in Nürnberg gegen die Ukraine (0:0).

Nagelsmann: "Ich habe Verantwortung"

Das EM-Aus trifft den Youngster tief: "Im Moment bin ich sehr traurig, dass der Traum der Heim-EM geplatzt ist! Ich wünsche den Jungs den größtmöglichen Erfolg! Und ich komme stärker zurück!", schrieb er auf Instagram. Nagelsmann bedauerte den Ausfall mit den Worten: "Es ist natürlich bitter, so eine Entscheidung zu treffen. Das tut immer weh. Er ist ein sehr guter Spieler, ein guter Mensch, aber in dem Alter habe ich eine Verantwortung gegenüber dem Spieler", sagte er in einem DFB-Video zu Pavlovic. "Wenn er hier ankommt und ausbelastet wird, ist das Restrisiko groß, dass er noch eine Infektion bekommt an den Mandeln und wieder ausfällt."