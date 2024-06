Fußball-EM: Wie sicher sind die Stadien?

Ernstfall trainieren mit realistischen Vorfällen

Immer wieder werden die Polizistinnen und Polizisten von den Übungsleitern mit Störungen konfrontiert, die auch bei echten Einsätzen vorkommen können. Beispielsweise fällt der Lautsprecherwagen aus, mit dem die Polizei über Durchsagen mit den Fans kommuniziert und das mitten in einem Moment, in dem zwei Hooligangruppen sich vermischen und eine Schlägerei anzetteln. Der Polizei gelingt es, mit einer Menschenkette aus Einsatzkräften die beiden Gruppen wieder zu trennen. Plötzlich kommt die Nachricht über Funk, dass es einen Terroranschlag im Parkhaus gegeben hat. Die Einsatzleiter müssen schnell reagieren und die Einsatzkräfte aufteilen: Ein Teil sorgt außerhalb für Sicherheit, ein Teil wird ins Parkhaus geschickt. Dort gilt es, den Angreifer zu stellen und die Verletzten in Sicherheit zu bringen.

Ein weiteres Szenario während des Trainings: Eine Drohne taucht plötzlich über einem Stadion auf. Dafür ist in jeder Spielstätte während der EM eine Drohnenabwehr stationiert. Die Einsatzkräfte legen sich gewehrähnlich aussehende, schwarze Störsender auf die Schulter und können damit anfliegende Drohnen stoppen, zur Landung oder Rückkehr zwingen.

Städte investieren Millionen in Sicherheitsmaßnahmen

Auch für die zehn Austragungsorte wird es ein riesiger Kraftakt, für die Sicherheit der Menschen zu sorgen. Dutzende private Sicherheitsfirmen sind engagiert, es gibt Zufahrtssperren, Videoüberwachungen und Verkehrsumleitungen. Die Stadt München hat über sieben Millionen Euro in Sicherheitsmaßnahmen investiert. Die Stadt Berlin bereitet sich seit fünf Jahren auf das Großereignis vor und hat 9,5 Millionen Euro in Sicherheit investiert. Für die Berliner Polizei gilt während der gesamten Turnierzeit eine Urlaubssperre.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser weiß um die potenziellen Gefahren. Im Vorfeld der EM besucht sie alle Stadien und lässt sich die Vorkehrungen zeigen, die getroffen wurden. "Es sind schwierige Zeiten. Deshalb muss man immer auf alles vorbereitet sein. Wir tun alles, was wir können im Vorfeld. Aber ausschließen kann man es nie", so Faeser während einem ihrer Stadionbesuche in der Fußball Arena München. Bleibt zu hoffen, dass all die Maßnahmen eine reine Vorbereitung bleiben und der Ernstfall nicht eintreten wird: Die Vorfreude unter den Fans ist trotz Sicherheitswarnungen groß.