Haggis und Eisbad: Die Schotten zur EM in Garmisch-Partenkirchen

Urbayerischer Empfang

Nicht nur beim Rasen lässt sich Garmisch-Partenkirchen nicht lumpen, auch der Empfang am Sonntagabend ist gebührend. Einige hundert schottische und bayerische Fußballanhänger ziehen bei Gewitterregen gemeinsam zur Garmischer Bayernhalle. Nur noch wenige Minuten, dann biegt der bunte Bus mit der auffälligen Euro-Bemalung in die Auffahrt zur Halle. Hier sind alle vorbereitet auf den typischen bayerischen Begrüßungsabend - mit einer oder auch zwei Besonderheiten. Der Dudelsack vermischt die Klänge der schottischen Highlands mit den Bläserkaskaden der Musikkapellen Garmisch und Partenkirchen. Zum typischen Outfit mit kurzer Lederhose und Dirndl mischt sich der Kilt, das schottische Männerkleid.

"Einfach Wahnsinn, so nah an der Mannschaft!"

Auch Andrew Syme trägt ihn, der Garmischer Schotte, der seit 30 Jahren unter der Zugspitze lebt. Aufgeregt ist er, als seine Kicker die Bühne stürmen: "Es ist so ein Erlebnis für mich, so nah an der Mannschaft zu sein, einfach Wahnsinn." Sein Foto hängt derzeit auch auf schottischen Plakatwänden. Die Tourist-Info hat in Schottland zur EM für den Ort unter der Zugspitze geworben. Am Sonntagabend sind zwar noch keine Fernreisenden aus Schottland gekommen. Trotzdem tummeln sich knapp hundert Fans zusammen mit Syme vor der Bayernhalle. Die blauen Trikots der "Scots" sind die beherrschende Farbe bei der Begrüßung.