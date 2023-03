"Sonne und Beton", "Tár": Die wichtigsten Neustarts der Woche

"Tár" – Cate Blanchett als Exzentrikerin mit Taktstock

Sie gibt den Ton an: In "Tár" spielt Cate Blanchett eine herrische, selbstbewusste Dirigentin. Lydia Tár hat sich in der meist von Männern dominierten Welt der klassischen Musik ganz nach oben dirigiert. Doch missbraucht sie ihre Stellung? Massive Vorwürfe kommen ans Licht. Hat die Dirigentin womöglich Mitschuld am Freitod eines früheren Orchestermitglieds?

Im Interview mit kinokino sagte Cate Blanchett: "Ich habe unseren Regisseur Todd Field gefragt: warum heißt sie ausgerechnet Tár? Denn ihr Name ist ja ein Anagramm von englisch Rat, also Ratte. Das wirkt doch wie eine Vorverurteilung. Todd antwortete aber: Tar ist auch ein Anagramm von Art - Kunst."

"Tár" ist mit zweihalb Stunden Laufzeit zu lang. Das Drama zeigt Metoo als ein Problem der Macht, nicht des Geschlechts. Und macht es sich damit etwas zu leicht. Bei aller bildlichen und darstellerischen Qualität, wirklich viel erzählt "Tár" damit nicht.