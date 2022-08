Schauspielerin Olivia Newton-John mit 73 Jahren gestorben

Die durch das Musical "Grease" weltweit bekannte Schauspielerin Olivia Newton-John ist mit 73 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie am Montag mit. Die Angehörigen der Künstlerin und Brustkrebs-Aktivistin veröffentlichten eine Meldung zum Tod auf ihren Social-Media-Kanälen. Demnach verstarb friedlich sie im Kreise ihrer Familie und Freunde auf ihrer Ranch in Südkalifornien.

Vierfache Grammy-Gewinnerin und gefeierter Star

In ihrer fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere machte Newton-John als Sängerin, Schauspielerin und auch Songwriterin von sich reden - besonders in der Rolle der Sandy in "Grease" an der Seite von John Travolta.

Zwischen 1973 und 1983 gehörte sie zu den berühmtesten Entertainern der Welt. Allein in den USA schafften es 14 ihrer Singles in die Top-Ten. Sie gewann vier Grammys und war neben ihrer Paraderolle in "Grease" etwa mit Gene Kelly in "Xanadu" zu sehen. Das Travolta-Newton-John-Duett "You’re the One That I Want" war einer der größten Hits seiner Zeit und wurde mehr als 15 Millionen Mal verkauft.

"Symbol der Hoffnung" im Kampf gegen den Krebs

Die Schauspielerin sei "über 30 Jahre lang ein Symbol für Triumph und Hoffnung" im Kampf gegen den Brustkrebs gewesen, hieß es in dem Post. Ihre Erfahrungen mit pflanzlicher Medizin gegen Krebserkrankungen werden demnach durch die gleichnamige Stiftung Olivia Newton-John Foundation weitergetragen.

Olivia hinterlässt ihren Ehemann John Easterling und ihre Tochter Chloe Lattanzi. Ihre Tochter aus der Ehe mit dem Tänzer Matt Lattanzi war gerade sechs Jahre alt, als Newton-John 1992 an Brustkrebs erkrankte. Sie sagte damals Tourneen ab und zog von ihrer Wahlheimat Kalifornien zeitweise nach Australien um. Die Ehe ging 1995 in die Brüche. 2008 heiratete sie Easterling. Auf ihrer Ranch in Santa Barbara setzte sich Newton-John für die medizinische Verwendung von Cannabis ein.