"Das bisschen Haushalt": Sängerin Johanna von Koczian gestorben

Die Sängerin und Schauspielerin Johanna von Koczian ist im Alter von 90 Jahren im Kreis ihrer Familie gestorben. Dies teilte ihre einstige Agentin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Familie mit. Ihr Lied "Das bisschen Haushalt" war einer der größten Schlager der 1970er Jahre. Ihre Karriere ging aber deutlich über einen Hit hinaus – von Koczian war auch eine erfolgreiche Schauspielerin.

Die am 30. Oktober 1933 geborene Tochter eines ehemaligen österreichischen Rittmeisters hatte mit 18 Jahren begonnen, am Salzburger Mozarteum Schauspiel zu studieren. Unter der Leitung von Gustaf Gründgens spielte sie bei den Salzburger Festspielen unter anderem in "Wie es euch gefällt" und brillierte bald an verschiedenen Theaterbühnen mit einem breiten Repertoire.

Bundesfilmpreis mit zweiter Rolle

Bald wurde sie für die immer wichtiger werdenden Rollen vor der Kamera angefragt. 1957 begann sie mit "Viktor und Viktoria" ihre Laufbahn als Filmschauspielerin und wurde allmählich bundesweit bekannt. Bereits ihre zweite Filmrolle brachte von Koczian den Bundesfilmpreis: 1958 spielte sie in "Wir Wunderkinder". Als eine der wenigen Produktionen der damaligen Zeit setzte sich die Literaturverfilmung kritisch mit dem Dritten Reich auseinander, der Film wurde international zum Erfolg.

Kurzzeitig schien von Koczian sogar der Weg nach Hollywood offenzustehen. Sie spielte 1959 in der internationalen Produktion "Serenade einer großen Liebe". Doch von Koczian lehnte den Ruf Hollywoods aus privaten Gründen ab. Und auch das Kapitel Kino beendete sie bald weitgehend.

Alexandra von Koczian war eine vielseitige Schauspielerin

Die seit einigen Jahren verwitwete Mutter der Schauspielerin Alexandra von Koczian stand stattdessen für unzählige Theaterstücke auf der Bühne. Dass sie über viele Jahre eine der deutschlandweit bekanntesten Schauspielerinnen war, lag aber vor allem an ihrer Vielseitigkeit.

Johanna von Koczian erkannte bereits Anfang der 60er Jahre die zunehmende Bedeutung des Fernsehens und übernahm Rollen wie in der ARD-Serie "Die Stewardessen" und in beliebten Krimifilmen wie "Agatha, lass das Morden sein". Dazu schrieb sie Romane und Jugendliteratur, zwei ihrer Jugendbücher wurden in der Fernsehserie "Unterwegs nach Atlantis" verfilmt.

Letzte Rolle als Millionärin

Als ausgebildete Sopranistin ritt sie dann in den 70er-Jahren starken Schlagerwelle mit. Ihre Lieder "Der Lord von Barmbeck", "Keinen Pfennig" oder "Aufsteh'n ist schön" wurden Erfolge. "Das bisschen Haushalt" überragte aber alles. Legendär wurde ihr Auftritt in der ZDF-"Hitparade", in der deren Moderator Dieter-Thomas Heck zu ihrem Song die Studiotreppe fegte.

Seit einigen Jahren war es ruhig um die Künstlerin. Sie lebte zuletzt in einer Senioreneinrichtung. Ihren letzten großen Publikumserfolg hatte sie mit fast 80 Jahren in der Theaterkomödie "Glorious". Darin spielte sie die US-Millionärin Florence Foster Jenkins, die 1930 New Yorks Konzertsäle gemietet hatte, um als Operndiva zu glänzen, tatsächlich aber nur schief singen konnte.

