"Rubikon", "Die Känguru-Verschwörung": Die besten Heimkino-Tipps

"Die Känguru-Verschwörung" - Rückkehr des altklugen, linken Beuteltiers von Marc-Uwe Kling

Känguru und Kleinkünstler Marc-Uwe Kling haben ein Problem. Lisbeth (Petra Kleinert), die Mutter von Maria (Rosalie Thomass) leugnet im Internet fortan die Klimakrise. Wie kann man sie nur zur Vernunft bringen? Die beiden gehen eine Wette miteinander ein: Wenn sie es nicht schaffen, Marias Mutter zur Vernunft zu bringen, zieht Nachbarin Maria in die Wohnung ein. Geht natürlich gar nicht, also machen sich die beiden auf, die Wette zu gewinnen. Dabei geraten Beuteltier und Kleinkünstler an einen Verschwörungs-Guru ...

Die Fortsetzung der Bestseller-Adaption „Die Känguru-Chroniken“ ist weniger klamaukig geraten als der erste Film, nimmt dafür bissig den Wahnsinn in unserer Gesellschaft aufs Korn. Känguru-Schöpfer und -Sprecher Marc-Uwe Kling, der hier zum ersten Mal selbst Regie führte, gelang eine rasante Komödie mit gutem Timing und treffsicheren Wortgefechten.

Auf Blu-ray, DVD und im Stream.