Ewig jung und frech - DerPumuckl feiert seinen 60.Geburtstag

Alfred Pongratz als Meister Eder und Hans Clarin als Pumuckl

Die Hörspielserie aus den 1960er-Jahren basiert auf den gleichnamigen Büchern von der 2015 verstorbenen Schriftstellerin Ellis Kaut. In der Reihe werden noch viele weitere Abenteuer des Münchner Schreinermeisters mit seinem Pumuckl erzählt. Oft enden die Geschichten mit einer Lehre oder Moral für Kinder, was zur damaligen Zeit nicht unüblich war.

Der Schreinermeister Eder wird anfangs von dem Schauspieler Franz Fröhlich gesprochen, nach dessen Tod übernahm Alfred Pongratz die Rolle in 66 Folgen.

Erst in den letzten 12 Folgen der Hörspielserie verleiht Gustl Bayrhammer, der bis dahin ab und zu als Handwerker aufgetreten war, dem Meister Eder seine Stimme. In allen Folgen, auch ab 1982 in der Fernsehserie, wird der Pumuckl von Hans Clarin gesprochen.

Die Geburtsstunde des Pumuckls

So wie der Pumuckl zufällig am Leimtopf hängengeblieben ist, kam auch die Idee der Figur zustande. Da war zum einen die Autorin Ellis Kaut, die zuvor schon eine Hörspiel-Serie für den BR vom "Kater Musch" produziert hatte. 1961 schlug sie eine Reihe über einen Kobold vor.

Der Anstoß kam dann von dem Hörspiel-Regisseur Alexander Malochovsy und der damaligen Chefin des BR-Familienprogramms. Die beiden sollen - so hat es der Regisseur der Fernsehserie, Ulrich König, einmal erzählt - zusammen einen Spaziergang an der Isar unternommen haben. Der Weg führte sie auch an der Widenmayerstraße 2 im Lehel vorbei. Beim Anblick des Hinterhauses fanden sie, dass dort ein passender Schauplatz für eine ungewöhnliche Handlung sei, zum Beispiel mit einem Außerirdischen. Tatsächlich wurde die alte Werkstatt dann auch später Hauptdrehort der Fernsehserie.

Pumuckl - ein kleiner bayerischer Nepomuk

Woher kommt eigentlich der ungewöhnliche Name? Auch da gibt es eine nette Geschichte. Wie die Autorin Ellis Kaut in ihrer Biografie schreibt, fiel der Name "Pumuckl" erstmals bei einem Winterurlaub in der Schweiz. Kaut habe dort aus Spaß ihrem Ehemann den Schnee von den Ästen in den Nacken geschüttelt. Dieser soll daraufhin ausgerufen haben: "Du bist ja ein rechter Pumuckl!"

Auf ihre Nachfrage, was denn das sei, meinte er: "In erster Linie frech", so Kaut. Die Autorin schrieb dann später in ihren Lebenserinnerungen, dass der Name einfach zu schön gewesen sei, um ihn zu vergessen.

Den Begriff "Pumuckl" gab es demnach auch schon vor der Erfindung der Figur, vermutlich als bayerische Verkleinerungsform des Vornamens Nepomuk.

Fernsehserie in der BR-Mediathek

Die bis heute bei Kindern und Erwachsenen beliebte Fernsehserie über den Pumuckl wurde von 1982 bis 1988 für den Bayerischen Rundfunk gedreht, sie ist eine Kombination aus Real- und Zeichentrickfilm. Ein Trickfilmstudio in Budapest hat den gezeichneten Pumuckl dann in die real gefilmte Umgebung mit den Schauspielern eingefügt.

Der bayerische Volksschauspieler Gustl Bayrhammer spielt darin Meister Eder und wieder spricht Hans Clarin den Pumuckl. Beim Drehen wurde der Pumuckl allerdings von dem Regisseur Ulrich König gesprochen, damit es für die Schauspieler einfacher war, mit dem unsichtbaren Kobold zu interagieren. Dabei wurde dann auch immer etwas als Fixpunkt für die Augen aufgestellt. Im Gespräch mit seinem "Meister Eder" steht deshalb der Pumuckl auch meistens irgendwo oben.

Interessant an der Fernsehserie, die längst Kultstatus erreicht hat, ist auch, dass sie nicht nur im deutschsprachigen Raum immer wieder ausgestrahlt wurde. Den Pumuckl kennt man in vielen Ländern, sogar im Iran.