Manga-Fans trauern um "Dragon Ball"-Schöpfer Akira Toriyama

Der japanische Comic-Künstler und Schöpfer der erfolgreichen Manga-Serie "Dragon Ball", Akira Toriyama, ist tot. Der Zeichner starb am 1. März, wie sein Studio und das Manga-Magazin "Weekly Shonen Jump" am Freitag mitteilten. Toriyama sei an den Folgen eines akuten subduralen Hämatoms gestorben, einer Hirnblutung. Der seit den 1980er Jahren gefeierte Comic-Zeichner war 68 Jahre alt geworden.

"Dragon Ball" auch Vorlage für Animationsfilme

Mit Son Goku, dem Kind, das sich in "Dragon Ball" mit Eifer, aber bescheidenem Erfolg in den Kampfkünsten übt und schließlich zum Superhelden aufsteigt, eroberte Akira Toriyama seit 1984 die Herzen der Manga-Fans. Son Goku und die magischen Drachenbälle, mit der er die Erde gegen außerirdische Humanoide namens Saiyajins verteidigt, inspirierte Fanfiction-Autoren und Cosplayer, die ihre Haare wie die scharfen und spitzen Locken der Serien-Charaktere stylen. In zahlreiche Sprachen übersetzt erschienen auch weltweit Zeichentrickversionen von "Dragon Ball". Figuren aus "Dragon Ball" bevölkerten bald die Spielwarenabteilungen in ganz Asien.