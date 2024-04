Landestheater Oberpfalz bekommt eigene Spielstätte

Bislang ist das Landestheater Oberpfalz (LTO) das einzige professionelle Theater in Bayern, das keine eigene Spielstätte hat. Das ändert sich nun: Derzeit wird eine alte Glasfabrik in Vohenstrauß im Landkreis Neustadt an der Waldnaab zu einer festen Spielstätte für das Ensemble umgebaut. Das bestätigt ein Sprecher des Landestheaters Oberpfalz, nachdem das Portal onetz.de zuerst darüber berichtet hatte.

Spielstätte in alter Glasfabrik bietet Platz für gut 80 Zuschauer

Ab 27. September soll der Vorhang in der neuen Spielstätte aufgehen. Gut 80 Zuschauer sollen darin Platz finden. Bis dahin legen die Mitarbeiter und selbst der künstlerische Leiter Christian A. Schnell handwerklich Hand an. Die Industriebrache beherbergt ab Herbst dann auch ein Foyer für kleinere Veranstaltungen und ein kleines Bistro. Auch die Verwaltung soll von Leuchtenberg in das neue Zuhause des Landestheaters umziehen.

Auch weiterhin Touren durch Oberpfalz geplant

Die Theaterschmiede in Leuchtenberg wird aufgegeben, so der LTO-Sprecher. Die neue Spielstätte erleichtere organisatorischen und logistischen Aufwand für das Ensemble. Dennoch werde das Ensemble weiterhin mit verschiedenen Produktionen durch die Oberpfalz touren.

Für das Ertüchtigen der Halle zur Theater-Spielstätte nimmt das Landestheater einen niedrigen fünfstelligen Betrag in die Hand. Zudem kündigt ein Sprecher eine Spendenaktion an.

Zweites professionelles Theater in der Oberpfalz

Neben dem Theater in Regensburg, das in den kommenden Jahren zum Staatstheater wird, ist das Landestheater Oberpfalz das zweite professionelle Ensemble in der Oberpfalz. Gegründet wurde es im Jahr 2010. Hervorgegangen ist es aus dem Verein "Stadtbühne Vohenstrauß".