Krankheit CRPS - Wenn jede Berührung schmerzt

Ein Schicksalstag hat Michaelas Leben vor zehn Jahren für immer verändert. Nach einer Nachtschicht fällt die Krankenpflegerin und alleinerziehende Mutter die Treppe runter. "Wenn ich vielleicht eine Stunde länger geschlafen hätte, dann wäre es nicht passiert, denke ich mir. Weil ich bis heute nicht weiß, wie und warum es passiert ist."

Ein Band ist angerissen, erst einmal nichts Dramatisches. Doch die Schmerzen werden immer schlimmer. Auf einmal brennt jede Berührung am ganzen Körper wie Feuer. Das Nervensystem spielt verrückt. 2016 scheint eine Amputation von Michaelas Bein der einzige Ausweg, die Schmerzen zu lindern. "Danach ging es mir drei Monate gut," sagt sie. "Ich war so glücklich, weil ich in dieser Zeit mit meiner Tochter Sarah kuscheln konnte. Vorher hat mir jede Berührung weh getan, ich konnte meine Tochter nicht einmal umarmen."

Doch die Schmerzen kommen zurück. In einer Spezialklinik erhält sie die Diagnose CRPS, auf Deutsch: Komplexes regionales Schmerzsyndrom.

Verein Sonnenherz: Hilfe bei Schicksalsschlägen

Obwohl sie von ihrer Familie viel Unterstützung erhält, kommt Michaela - wie viele Schmerzpatienten - finanziell an ihre Grenzen. Zusätzliche Therapieverfahren, Fahrt oder Betreuungskosten, häusliche Umbaumaßnahmen kosten viel Geld, die Krankenkassen unterstützen oftmals nur wenig. Der gemeinnützige Freisinger Verein "Sonnenherz" unterstützt Menschen, die durch Schicksalsschläge in eine finanzielle Notlage gekommen ist.

Diagnose CRPS: Eine bislang wenig erforschte Krankheit

CRPS ist meist auf vergangene Verletzungen oder Nervenschädigungen zurückzuführen. Auf der sogenannten McGill-Schmerzskala haben Betroffene größere Schmerzen als Gebärende oder Menschen mit amputierten Körperteilen.

CRPS (Morbus Sudeck) ist eine Erkrankung der Extremitäten. Sie tritt vor allem dann auf, wenn die Körperteile, aus welchen Gründen auch immer, längere Zeit ruhiggestellt sind. Der Schweregrad der Verletzung ist dabei unerheblich. Die Ursache kann sowohl ein Insektenstich sein als auch ein Knochenbruch. Tatsache ist, dass man bei 60 Prozent der Patienten nicht weiß, weshalb sich das CRPS entwickelt hat. Bei 40 Prozent der Patienten tritt es als Folge eines Unfalls oder einer Operation auf.

Schicksalsschlag als Strafe Gottes?

Es ist ein stechende Schmerz, der Michaela unaufhörlich begleitet, und auch die Frage nach dem 'Warum'. Eine Strafe Gottes? Michaela hat tatsächlich daran geglaubt. Nach einem Besuch in Marienfried, einem Wallfahrtsort. Helferinnen vom Pfarrer hatten ihr das eingeredet.

"Weil ich unverheiratet ein Kind habe und ich für meinen Uropa, der bei der SS war, büßen müsse. Anfangs habe ich das nicht ernst genommen, aber irgendwann habe ich mir gedacht: 'Vielleicht steckt doch was dahinter.' Es war ein Grund und mit einem Grund lebte es sich für mich leichter." Michael, CRPS-Patientin

Heute glaubt Michaela das nicht mehr. Frei von Schuldgedanken versucht sie, dem Leben möglichst viele gute Momente abzuringen. Vor allem ihre Tochter Sarah gibt ihr immer wieder Kraft, der unbarmherzigen Krankheit zu trotzen.