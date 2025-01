"Fliege im Bernstein": Putins Wirtschaft beklagt Sanktionsdruck

"Die relativ gute Zeit für die russische Wirtschaft, die auf zuvor angesammelten Rücklagen beruhte, ist vorbei", so Oleg Wijugin, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Zentralbank, gegenüber der in Amsterdam erscheinenden "Moscow Times": "Die hohe Inflation macht all diesen offenbar kurzfristigen Erfolg zunichte."

Anlass für diese pessimistische Äußerung sind die neuesten Zahlen der russischen Statistikbehörde, wonach sich die Geldentwertung über die Jahreswende weiter beschleunigte. Besonders teuer wurden demnach Wodka, Eier und Fisch, aber auch Obst und Gemüse. Wie zuverlässig die offiziellen Zahlen sind, darüber gehen selbst in Russland die Meinungen weit auseinander. Allerdings gilt es als Alarmsignal, dass selbst die veröffentlichten Daten so negativ sind.

"Erheblicher Teil nicht an Spezialoperation beteiligt"

"Sehr schlechter Jahresauftakt", fasst einer der Wirtschaftsexperten die Lage zusammen. Der Chef des staatlichen Meinungsforschungsinstituts WZIOM, Waleri Fjodorow, sieht in einem Interview mit der kremlnahen "Rossijskaja Gazeta" bereits einige "schwarze Schwäne" im Anflug, also unvorhergesehene negative Entwicklungen: "Wir verloren alle Privilegien, haben jedoch noch keine neuen in Aussicht."

Konkret fürchtet Fjodorow eine "Stagflation", also eine Wirtschaftskrise bei rasanter Geldentwertung, ohne freilich auf die hohen Kriegskosten hinzuweisen: "Die Zentralbank tut alles, um die Inflation zu senken, aber wenn sie darauf abzielt, läuft sie Gefahr, die Wirtschaft abzuwürgen." Mit dem Patriotismus ist es nach Auffassung des Soziologen auch nicht weit her: "Es muss gesagt werden, dass ein erheblicher Teil unserer Mitbürger sich nicht an der Spezialoperation beteiligt, weder tatsächlich, noch geistig, noch finanziell – in keiner Weise."

In Russland fehle es am Dialog zwischen Politik und Gesellschaft, beklagte der Chef-Demoskop: "Wenn sich Unternehmen, Regierung und gesellschaftliche Gruppen nicht verständigen können und sich dadurch überhaupt nichts ändert, verharzt das Leben wie eine Fliege im Bernstein. Das ist nicht gut!"