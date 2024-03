"Kabarett aus Franken": Einstand für Markus Barth

Die Sendung "Kabarett aus Franken" gibt es seit dem Jahr 2000. In den 24 Jahren wurden zahlreiche neue Talente entdeckt und natürlich sind die Stars der Kabarettszene regelmäßig zu Gast – im vergangenen Jahr auch Markus Barth. Und der übernimmt die Moderation nun von Ingo Appelt. Der Comedian freut sich auf seine ersten Gäste: Tobias Mann, Tan Caglar, Theresa Reichl, Stefan Eichner und Suchtpotenzial.

Zu den Sendungen von "Kabarett aus Franken" in der ARD-Mediathek

Markus Barth arbeitet als TV-Autor und war Headautor bei der "Wochenshow" und "Was guckst du?!" in SAT.1. Seit 2007 steht er selbst als Kabarettist auf der Bühne und spielt zurzeit sein bereits fünftes Programm "Ich bin raus". Nun ist er "drin" – im BR-Team von "Kabarett aus Franken". Die Sendung wird im multifunktionalen Studio Franken in Nürnberg aufgezeichnet und am Donnerstag, den 7. März um 21 Uhr, ausgestrahlt.

Heimspiel für den Franken

Markus Barth ist in Bamberg geboren und in Zeil am Main aufgewachsen – als Sohn von zwei Finanzbeamten. "Da ist der Humor vorprogrammiert", erzählt Markus Barth mit einem Schmunzler. Seine Grundschullehrerin Helene Mergl erinnert sich noch gut an den kleinen Markus. Er lieferte tolle Aufsätze, schrieb gute Noten und war zudem immer gut gelaunt, schwärmt die 80-Jährige. Der Sendetermin von "Kabarett aus Franken" steht bei ihr dick in ihrem Kalender. Sie und viele andere aus Zeil am Main sind stolz, dass ihr Markus nun die BR-Sendung moderiert.

Unvergesslich – der erste Fernsehauftritt

Sein Mitschüler Michael Hamm wird bei "Kabarett aus Franken" im Publikum sitzen. Gemeinsam hat er mit Markus 1986 an der Fernsehsendung "Eins, Zwei oder Drei" teilgenommen. Michael hatte sich damals für die Kindersendung beworben und durfte noch zwei andere Kinder mitbringen. Die Entscheidung fiel auf Markus. "Der war ziemlich schlau und cool", erzählt Michael Hamm bei einem Wiedersehen. Am Ende gewannen die Schüler 200 DM für die Klassenkasse und Markus Barth einen Schwarz-Weiß-Fernseher. "War schön und kurios. Farbbild gab es schon längst, der musste wohl weg", erzählt der Comedian.

Hund und Politik

Markus Barth lebt aktuell in Köln. Bundesweit ist er unterwegs mit rund 100 Auftritten jährlich. Ab dem 11. Oktober startet sein neues Programm "Pures Gold". Damit will er auch wieder in seiner Heimatstadt Zeil am Main auftreten und sehen, wie es dort ankommt. Die Inhalte für die Bühne entdeckt Barth oft im Alltag. Verheiratet und Hundebesitzer – da geht der Stoff nicht aus, weiß Barth. Zudem wird er auch gerne politisch. Die perfekte Mischung für "Kabarett aus Franken". Die Sendung vom 7. März ist nach Ausstrahlung für zwei Jahre in der ARD-Mediathek verfügbar.