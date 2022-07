Bayerischer Rundfunk BR Franken: Startschuss für das multifunktionale Studio Franken

Prägnante roter Ziegelfassade

Wer zum BR Franken an der Nürnberger Wallensteinstraße kommt, steuert direkt auf das neu errichtete Gebäude zu, das sich mit prägnant roter Ziegelfassade harmonisch in den Studiopark einfügt. Das neue Studio Franken bietet mehr Raum für Publikum, und damit die Möglichkeit, Sendungen und Events des BR live zu erleben – die Bandbreite reicht von "Kabarett aus Franken" über Bildungsveranstaltungen bis hin zu Konzerten und Produktionen von BR-KLASSIK, BR Heimat oder BR Schlager.

"Für uns hier in Nürnberg und auch für die Kolleginnen und Kollegen an den anderen BR-Standorten in Franken ist heute ein Tag der Freude. Mit dem neuen Studio Franken ist etwas Zukunftsweisendes gelungen: ein wirklich multifunktionales Gebäude, das zu Kreativität herausfordert und dem gesamten BR helfen wird, Franken noch besser in den BR-Angeboten abzubilden und noch hör- und sichtbarer zu machen."

Tassilo Forchheimer, Leitung BR Franken