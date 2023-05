Eine Münchnerin an der Spitze des Filmfests in Cannes

Es ist Knoblochs Nähe zur Industrie, die Kritiker auf den Plan ruft. Eine ehemalige Entscheiderin eines großen Hollywoodstudios, das könnte für eine Favorisierung von Hollywoodfilmen gegenüber dem Weltkino im Cannes-Programm sorgen. So könnte das Weltkino in seiner Repräsentanz geschwächt werden, hat es doch an der Côte d’Azur seine größte Plattform. Kommerzialität könnte vor Kunst stehen. In Frankreich haben unter anderem deshalb bei der Auswahl der Cannes-Präsidentschaft Branchenverbände, Kritiker, Kinobetreiber und auch Filmemacher die „mangelnde Transparenz“ des Wahlverfahren beklagt, wie die FAZ berichtet. Was Knobloch mit Cannes machen wird, das ist allerdings alles Spekulation. Gerade auch, was den Vorwurf zu großer Kommerzialität angeht. Knoblochs Vorgänger Lescure, wie das Branchenblatt Blickpunkt Film unterstreicht, war ebenfalls dem Kommerz nahe, leitete er doch von 1984 bis 2002 das Unternehmen Canal+, ein Bezahlfernsehsender.