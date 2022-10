Der Antisemitismus-Eklat auf der Documenta 15 war absehbar

Die Schau ist nun eröffnet und der Skandal da: Sehr zentral – auf dem Friedrichsplatz – wurde das Banner "People’s Justice" der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi aufgestellt. Darauf wurden Mossad-Mitglieder mit Schweineköpfen sowie ein Schläfenlocken tragender Jude mit Zigarre und SS-Hut karikiert. "Zweifellos … überschreitet die Karikatur des Juden die Grenzen dessen, was in Deutschland gezeigt werden sollte", befand denn auch die Kunstzeitschrift Monopol, die das Kollektiv bisher energisch gegen Kritik verteidigt hatte.

Fatale Kommunikationsfehler im Vorfeld

Zur Vorgeschichte: Die Antisemitismusvorwürfe gegen die aktuellen Documentamacher*innen wurden schon im Vorfeld der Kunstschau in einem anonymen Blogbeitrag auf der Seite "Bündnis gegen Antisemitismus Kassel" vorgebracht. Darin wird der Documenta vorgeworfen, die "braunen Schatten" in ihrer Geschichte nicht sehen zu wollen, für die Haftmanns und auch Joseph Beuys stünden. Mehr noch: Mitglieder des Teams haben Künstler bzw. Gruppen eingeladen, die für eine antizionistische bzw. israelfeindliche Politik stehen – und außerdem sich selbst als Israelgegner positioniert. Die Vorwürfe sind massiv und komplex.

Statt zügig auf den Antisemitismus-Verdacht zu reagieren, verhielt sich Ruangrupa anfangs seltsam verhalten: Statt sich klar zu positionieren, kündigte man ein Symposion in Kassel an, das unter anderem auch Antisemitismus zum Gegenstand haben sollte. Ab dem 8. Mai sollte in drei Veranstaltungen unter dem Titel "We need to talk! Art – Freedom – Solidarity" über "das Grundrecht der Kunstfreiheit angesichts von steigendem Rassismus und Antisemitismus und zunehmender Islamophobie" debattiert werden. Nach Kritik an der Zusammensetzung der Veranstaltung, darunter auch vom Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, wurde die Veranstaltung kurzfristig abgesagt. Genauer: ausgsetzt und auf unbestimmte Zeit vertagt. "Die documenta wird zunächst die Ausstellung beginnen und für sich sprechen lassen, um die Diskussion dann auf dieser Basis sachgerecht fortzusetzen", hieß es auf der Webseite.

Offener Brief des Kuratorenkollektivs Ruangrupa

Dann hatte sich Ruangrupa sowie einige der zum Symposion Eingeladenen mit einem offenen Brief in der Berliner Zeitung und dem Branchendienst e-flux zu Wort gemeldet: "Im Rahmen der documenta fifteen wurden zu keinem Zeitpunkt antisemitische Äußerungen gemacht. Wir treten diesen Anschuldigungen entschieden entgegen und kritisieren den Versuch, Künstler*innen zu delegitimieren und sie auf Basis ihrer Herkunft und ihren vermuteten politischen Einstellungen präventiv zu zensieren. Es war auch nicht geplant, Veranstaltungen der palästinensischen BDS-Bewegung abzuhalten."

Das klang eindeutig. Aber beim Weiterlesen verwischte sich dieser Eindruck: "Um als antisemitisch bezeichnet zu werden, muss man demnach BDS weder unterstützen noch verteidigen. Es reicht, dass man sich gegen einen pauschalen Ausschluss aller BDS-Befürworter*innen ausspricht." Das mag für den Kassler Blogautor stimmen – aber wirklich auch für die gesamte Debatte?

Kritik als rassistisch gebrandmarkt

Ruangrupa sah sich als Opfer eines ungerechtfertigten Shitstorms: "Die Existenz der vom 'Bündnis gegen Antisemitismus Kassel' vorgebrachten Vorwürfe, deren Quellenmaterial im Wesentlichen aus amateurhafter Internet-Recherche besteht, ist sicherlich beklagenswert. Dass die kolportierten Vorwürfe es aber in die deutschen Qualitätsmedien geschafft haben, ist ein Skandal." Interessant: Während eine Verlinkung für die Unterstützerstimmen des Documenta-Teams erfolgte, unterblieb sie hier. Welche Qualitätsmedien gemeint waren, blieb also offen. Die Behauptung klang nach pauschalisierender Medienkritik. Und auch sonst bliebt der offene Brief seltsam unscharf. So in seiner Kritik der Resolution des Bundestags, keine staatlichen Gelder mehr zu zahlen für Künstler*innen und Projekte, die zum Boykott Israels aufrufen. Das Kollektiv hielt diese Resolution offenbar für falsch bzw. für überholt: die Resolution entstamme der "letzten Legislaturperiode" und "zahlreiche Gerichte hätten inzwischen festgestellt haben, dass ihre praktische Umsetzung nicht verfassungskonform ist." Tatsächlich aber wurde die Klage von BDS-Unterstützern gegen den Bundestag abgewiesen. Bedenklich vor allem, dass die Aussage von Ruangrupa, es gäbe keinen Antisemitismus bzw. keine Israel-Feindlichkeit unter den Beteiligten, nur ein frommer Wunsch gewesen zu sein scheint. Die "Welt" kommt nach einem Abgleich der Documenta-Teilnehmerliste mit sieben israelfeindlichen Briefen und Boykottaufrufen zu einem ganz anderen Ergebnis: Mindestens 84 Beteiligte hätten diese unterschrieben.