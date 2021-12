Das sind die vier wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Drive My Car" - Ein in Cannes preisgekröntes Kinostück Poesie

Erst fremdeln sie, doch auf den langen Fahrten freunden sie sich an: Schauspieler und Theater-Regisseur Kafuku und seine Fahrerin Misaki. In "Drive My Car" stellens sich beide nach und nach ihrer Vergangenheit. "Drive My Car" erzählt von Liebe und Leidenschaft, von Trauer und Sehnsucht, und davon, wie große Kunst uns Lebenskrisen bewältigen lässt. Das so zarte wie berührende Drama gewann in Cannes den Preis für das beste Drehbuch und geht nun für Japan ins Rennen um den Oscar.