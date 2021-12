Das sind die vier wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Catweazle" - Otto in der Rolle des beliebten 70er-Jahre-Magiers

Otto Waalkes schlüpft in die Rolle des beliebten mittelalterlichen Magiers "Catweazle". Durch Zufall gerät er in die heutige Zeit und richtet hier einiges Chaos an. Die Film-Adaption der 70er-Jahre-Serie ist nicht durch und durch gelungen, das Drehbuch ist eher Standard, aber Otto in der Hauptrolle macht Spaß.

Auf 4K, Blu-ray, DVD und als VoD bei Leonine.