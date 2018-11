Das sind die fünf wichtigsten Kinostarts der Woche

"In My Room" - Und plötzlich bist Du der letzte Mensch auf der Welt!

Es passiert aus heiterem Himmel, in Ulrich Köhlers "In My Room". Plötzlich sind die Menschen verschwunden. Alle. Ohne Erklärung. Nur Armin bleibt allein zurück und muss realisieren: er ist der letzte Mensch auf Erden ... Ein interessantes Endzeit-Genrestück von Ulrich Köhler.