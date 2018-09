Das sind die fünf wichtigsten Kinostarts der Woche

"The Man Who Killed Don Quixote" - Terry Gilliams Fantasy-Groteske

Ein alter Schauspieler hält sich im Wahn für den echten Don Quixote, begleitet vom Knappen Sancho Pansa, in Wahrheit ein zynischer Werbefilmregisseur. Terry Gilliam strickt daraus die grelle Farce "The Man who killed Don Quixote". Für dieses ambitionierte Herzensprojekt brauchte er etliche Anläufe. Das Ergebnis ist so überdreht, dass er vor lauter Krawall und Nonsens nur selten wirklich berührt.