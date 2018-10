10.10.2018, 12:26 Uhr

Das sind die fünf wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

Moritz Bleibtreu und Lars Eidinger in der Fitzek-Krimiverfilmung "Abgeschnitten", Chris Hemsworth hat "Bad Times At The El Royale", und Daniel Auteuil ist "Verliebt in meine Frau": die wichtigsten Neustars der Woche!