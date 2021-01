Das sind die besten Serien im Januar

Ab ins All geht’s für die Besatzung der "Moonbase 8" nicht. Diese Mond-Trainingsstation bleibt auf dem Boden der Tatsachen – in der Wüste Arizonas. Dort bereiten sich drei Männer für den Ernstfall, einen Einsatz auf dem Mond, vor. Nur leider läuft hier rein gar nichts nach Plan. Der ehemalige Helikopter-Touren-Pilot Cap (Reilly) leitet die Crew, zu der der semibegabte Forscher Dr. Henai (Armisen) und der missionierende zwölffache Vater Prof. Sloan (Tim Heidecker) gehören. Anders als in den üblichen Raumfahrt-Stories sind die drei angehenden Astronauten keine vom Leben geprüften und vielfach ausgezeichneten Helden, sondern unqualifizierte Durchschnittsmänner mit einem überlebensgroßen Traum. Die Ersatzcrew für die Ersatzcrew, die sich nicht einmal merken kann, was hinter der Abkürzung der Raumfahrtbehörde NASA steckt (es ist nicht "National Association of Space Astronauts").

Moonbase 8 ist trotzdem keine zynische Weltraumsatire, wie "Space Force" von Netflix. Sondern eine absurd-komische und wohlfühlige Arbeitsplatz-Comedy, die mit ihrem isolierten Setting wunderbar in die Pandemiezeit passt: Weit entfernt und unsichtbar für Vorgesetzte und Familie, streben drei Allerweltsmänner verzweifelt gegen alle Widrigkeiten nach Anerkennung für ihre Mühen. Und so wirkt das vergangene Jahr im Home-Office nach einer der sechs halbstündigen Folgen auch ein wenig wie ein intensives Astronautentraining.

Neue Folgen von "Moonbase 8" werden wöchentlich bei Sky ausgestrahlt und sind anschließend über SkyTicket oder SkyGo streambar.

"Years and Years" – Von der Realität überholt

Ginge es nach der BBC-Serie "Years and Years" stünde die Welt im Jahr 2021 in Flammen: Griechenland und Spanien revoltieren, in Italien herrscht Bürgerkrieg, Merkel ist gestorben, die Briten sind aus der EU ausgetreten und ein neuer Bankencrash hat die Weltwirtschaft in Trümmer gelegt. Und alles nur, weil Donald Trump in diesem alternativgeschichtlichen Szenario die US Wahl 2020 erneut gewonnen hat. "Years and Years" kostet das resultierende Chaos genüsslich aus und lässt die Familie Lyons mit den Konsequenzen kämpfen: vier Geschwister, deren Anhang und die Großmutter. Wie sie über einen Zeitraum von 15 Jahren ihren Alltag bestreiten und Normalität im Ausnahmezustand finden, zeigt die Serie "Years and Years" in sechs rasanten und erschreckenden Episoden.