Das sind die 5 wichtigsten Streaming-Highlights der Woche

"The Woman King" - Girl Power im historischen Afrika

Oscar-Preisträgerin Viola Davis ist "The Woman King". Als Generalin führt sie im 19. Jahrhundert eine weibliche Einheit von Kriegerinnen an, die einen König in seinem westafrikanischen Reich schützen sollen. Im heutigen Benin spielte sich die Geschichte so ähnlich ab. Erzählt leider im Schneckentempo. Aber die Kämpfe sind stark.

Auf Blu-ray, DVD und im Stream.