Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Der gestiefelte Kater - Der letzte Wunsch" - Shreks Kater in einem neuen Abenteuer

Der spanisch sprechende Stubentiger aus dem Shrek-Kosmos in seinem zweiten Solo-Abenteuer. Da er reichlich Katzenleben verloren hat, sucht er nun nach einem Stern, der angeblich alle Wünsche erfüllt. Dumm nur, dass auch andere hinter ihm her sind. Ein Animationsabenteuer so wild und überladen, dass es Kinder aus der Kurve hauen dürfte.