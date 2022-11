Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Call Jane" - Politdrama über Abtreibung in den USA

1968: Joy Griffin will ihr Kind abtreiben, da eine Geburt für sie lebensgefährlich ist. Die Ärzte lehnen ab. So bleibt ihr nur ein Anruf: "Call Jane". So lernt die Hausfrau die titelgebende Gruppe kennen, die illegale Abtreibungen vornimmt. Ihre resolute Chefin wird gespielt von Sigourney Weaver ... Das "Jane Collective" gab es bis 1973 wirklich. Ein Kapitel Feminimus-Geschichte, das nach dem Verbot des US-weiten Abtreibungsrechts durch den Supreme Court aktueller wirkt denn je.