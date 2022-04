Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"À la Carte" – Die Erfindung von Pommes Frites

In der Küche eines Herzogs zaubert Koch Manceron die köstlichsten Speisen. eine Künste aber werden am Hofe nicht geschätzt, während das Volk hungert. Und Manceron spürt, die Revolution ist nahe ... "À la Carte" erzählt eine Landgeschichte, in der Bahnbrechendes erfunden wird: das Restaurant für jedermann. Mit weltberühmtem Fast Food.

Auf Blu-ray, DVD und als VoD.