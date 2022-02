Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Was geschah mit Bus 670?" - Ein düster-eindringlicher Blick auf die dunklen Seiten Mexikos

Jesus will ein besseres Leben. Der Beginn eines schmerzvollen Abschieds. Denn speziell in Mexikos Grenzgebiet zu den USA ist Gewalt Teil des Alltags. Das Risiko, einem Verbrechen zum Opfer zu fallen, ist groß. Und Jesus verschwindet. In "Was geschah mit Bus 670?" kontrastiert Filmemacherin Fernanda Valadez die leere Landschaft mit der Bedrohung durch Mitmenschen. Ein starkes Regiedebüt.