Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"The Sadness" – Noch eine Zombie-Attacke, aber eine ungeheuer spannende

Ein mutiertes Virus breitet sich rasend schnell in Taipeh aus und verwandelt die Infizierten in Zombies. Für Junzhe und seine Freundin Kai Ting beginnt ein Kampf ums Überleben ... "The Sadness" zählt den zu härtesten Horrorfilmen der vergangenen Jahre und schaffte es erst im dritten Anlauf, ungeschnitten das FSK 18-Siegel zu bekommen. Der Film ist ein Brett, keine Frage, aber auch sehr, sehr gut. Unglaublich spannend – ein Fest für Genre-Fans.