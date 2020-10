Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Und morgen die ganze Welt" – Widerstand im modernen Deutschland

Luisa, Jurastudentin aus gutem Hause, sieht die Bedrohung von rechts. Sie schließt sich der Antifa an und zieht in eine Kommune. Regisseurin Julia von Heinz inszeniert "Und morgen die ganze Welt" authentisch, fast dokumentarisch, nah an ihrer Heldin. Die gerät bald in gefährliche Situationen, und handelt zunehmend radikaler.