Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"The Vigil – Die Totenwache" – Ein Dämon treibt sein Unwesen

In der jüdischen Gemeinde in New York wird ein Shomer gesucht, ein Totenwächter, der gerade Verstorbene vor bösen Geistern beschützen soll. Widerwillig übernimmt Yakov den Job – er braucht das Geld. Bald stellt er fest: ganz schlechte Entscheidung. Denn ein mächtiger Dämon zerrt ihm und den Zuschauern gewaltig an den Nerven.