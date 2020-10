Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts vom 30. Oktober

"Leave No Man Behind" – Wenn der Kamerad zum schlimmsten Feind wird

Italien kurz nach der Invasion: Vier junge GIs sehen mit an, wie ihr Anführer eine deutsche Zivilistin erschießt. Der offensichtliche Mord entzweit die Kampfeinheit. Eine wahre Geschichte, die "Leave No Man Behind" erzählt, von einer Patrouille vor allem ins seelische Grauen, wo der Kamerad zum Feind wird. Ein eher entschleunigtes Kriegsdrama, das sich auf die psychische Belastung, das Trauma und den Umgang mit stetig drohender Gefahr konzentriert.

Als VoD sowie auf Blu-ray und DVD bei WVG Medien.