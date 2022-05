Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"No Looking Back - Ohne Rücksicht auf Verluste" - Tarantinoeskes Roadmovie aus Russland

Mit "No Looking Back" hat Kirill Sokolow einen der derbsten Roadtrips des Jahres gedreht. Ein ungeschminkter Blick auf die Armen im modernen Russland, auf die Härte des Systems und seine Mängel - erzählt anhand von Ex-Sträfling Olga, die ihre Tochter zu sich nehmen will ... und vor der eigenen Familie fliehen muss. Sehr hart, im Humor sehr schwarz und gerade deshalb so unterhaltend.

Auf Blu-ray und als VoD bei Pierrot le Fou.