Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Martin Eden" - Großes Literaturkino koproduziert vom BR

Der Aufstieg eines Matrosen zum gefeierten Schriftsteller: "Martin Eden", eine Neuverfilmung von Jack Londons großem autobiografischen Roman. Der junge Idealist will die Oberschicht beeindrucken, wandelt sich zum Snob und zerbricht letztlich am Erfolg. "Martin Eden" ist eine wuchtige und berührende Literaturverfilmung im Look der alten italienischen Kinomeister.

Auf Blu-ray, DVD und VoD bei EuroVideo.