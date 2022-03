Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"The Card Counter" - Ein Irak-Veteran und sein Trauma

Nach dem Gefängnis lebt William Tell von seinem Talent Karten zu zählen, "The Card Counter". In Casinos bleibt er mit seinen kleinen Gewinnen unterm Radar. Oscar Isaac mit Pokerface und im Kampf mit der dunklen Vergangenheit als Soldat im Irakkrieg. Bei seinem neuen Thriller zeigt sich Regisseur Paul Schrader in Bestform, thematisiert Gesellschaftskritik mit einem Antihelden.