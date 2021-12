Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Venom - Let There Be Carnage" - Tom Hardy, Woody Harrelson und ein Schleimmonster

Vor drei Jahren war "Venom" ein Überraschungserfolg an der Front der Comic- und Superhelden-Filme. Das böse, aber nicht unlustige Schleim-Monster nimmt gerne Menschenkörper in Besitz. Und nun wurde in "Venom: Let There Be Carnage" Woody Harrelson als Wirt auserkoren - von einem noch fieseren Alien. Allerdings rockt dieses Superhelden-Spektakel nicht ganz so wie erhofft.

Auf 4K, Blu-ray, DVD und als VoD bei Sony Pictures.