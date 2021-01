06.01.2021, 10:25 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Das sind die 4 wichtigsten Streaming-Highlights der Woche

Der Animationsfilm "Away – Vom Finden des Glücks", der Horror-Klassiker "Dawn of the Dead" in 4K, das ungewöhnliche Biopic "Tesla" und das Drama "Drei Tage und ein Leben": Das sind die wichtigsten neuen Filme zum Streamen der Woche.