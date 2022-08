Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Voices from the Fire" - Starke Stimmen gegen Menschenhandel

In die Welt der Zwangsprostitution blickt der Dokumentarfilm "Voices from the Fire". So eindringlich wie diskret erzählt Helen Simon von Frauen, die es geschafft haben, der Sexsklaverei und dem Menschenhandel zu entkommen. Nur zwei Prozent aller Betroffenen gelingt das.