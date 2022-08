Artikel mit Video-Inhalten

Das sind die 4 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

Michelle Yeoh ist "Everything Everywhere All at Once", Luise Heyer möchte "Einmal bitte alles", Stars nehmen in Elvis' Rolls-Royce Platz in "The King " und "Das Piano" erstrahlt in neuer 4k-Pracht: die Empfehlungen fürs Heimkino dieser Woche.